Более 40 тыс москвичей получают повышенное пособие по безработице
В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина в столице была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто лишился работы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.
Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19500 рублей. Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в данное время эти выплаты получают уже 40,5 тыс. горожан.
В мэрии добавили, что в настоящее время центры занятости населения работают в дистанционном формате, а москвичам доступны базы вакансий, курсы переквалификации и возможность оформления повышенного пособия по безработице.
Всего в Москве насчитывается 128 тысяч безработных, которые встали на учет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru