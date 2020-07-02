Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции

В голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более четырёх миллионов москвичей. Такие данные утром 2 июля привёл представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению в Москве Александр Асафов.

В российской столице избирательные участки закрылись 1 июля в 20 часов. На день раньше, 30 июня, завершилось электронное голосование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, явка на электронное голосование составила 93%.

По оценке экспертов и наблюдателей, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходило в атмосфере максимальной открытости. На всех участках присутствовали обученные наблюдатели, велось видеонаблюдение.

