Более 4 млн москвичей проголосовали по поправкам к Конституции
В голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более четырёх миллионов москвичей. Такие данные утром 2 июля привёл представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению в Москве Александр Асафов.
В российской столице избирательные участки закрылись 1 июля в 20 часов. На день раньше, 30 июня, завершилось электронное голосование. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, явка на электронное голосование составила 93%.
По оценке экспертов и наблюдателей, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходило в атмосфере максимальной открытости. На всех участках присутствовали обученные наблюдатели, велось видеонаблюдение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru