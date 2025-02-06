Более 4 500 пунктов Ozon открылись в малых населенных пунктах в конце 2024 года
В российских малых городах и селах в конце прошлого года открылись свыше 4 500 новых пунктов выдачи Ozon, сообщила «Российская газета».
Лидируют по этому показателю Приволжский и Сибирский федеральные округа. Это позволило местным жителям в пешей доступности получить доступ к широкому ассортименту продукции.
На развитие новых пунктов выдачи Ozon потратил свыше 400 млн рублей, деньги были переданы предпринимателям на открытие бизнеса, его продвижение и развитие.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что Wildberries и Russ приступили к созданию образовательной платформы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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