Более 326 тысяч заражений COVID-19 выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки составило 326 990, общее число заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции — 116 874 912 человек, следует из опубликованных во вторник данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 6 573 смерти от COVID-19, общее число умерших составило 2 597 381.

Максимальное количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в США (28 700 966 случаев), Индии (11 244 786 случаев), Бразилии (11 019 344 случая), России (4 342 474 случая) и Великобритании (4 223 236 случаев).

Кроме того, в десятке лидеров по заболеваемости COVID-19 расположились Франция (3 841 709 пациентов), Испания (3 160 970 больных), Италия (3 081 368 случаев заражения), Турция (2 793 632 заболевших), Германия (2 509 445 заразившихся).

В статистике ВОЗ учитываются только предоставляемые государствами официально подтвержденные данные о заражениях и смертях от коронавируса.

