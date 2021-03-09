Более 326 тысяч заражений COVID-19 выявили в мире за сутки
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире за сутки составило 326 990, общее число заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции — 116 874 912 человек, следует из опубликованных во вторник данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Кроме того, за минувшие сутки в мире зарегистрировано 6 573 смерти от COVID-19, общее число умерших составило 2 597 381.
Максимальное количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в США (28 700 966 случаев), Индии (11 244 786 случаев), Бразилии (11 019 344 случая), России (4 342 474 случая) и Великобритании (4 223 236 случаев).
Кроме того, в десятке лидеров по заболеваемости COVID-19 расположились Франция (3 841 709 пациентов), Испания (3 160 970 больных), Италия (3 081 368 случаев заражения), Турция (2 793 632 заболевших), Германия (2 509 445 заразившихся).
В статистике ВОЗ учитываются только предоставляемые государствами официально подтвержденные данные о заражениях и смертях от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru