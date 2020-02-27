Более 30 телеканалов остановят вещание в сети «Триколор» с марта
С 1 марта вещание в сети спутникового оператора "Триколор" остановят телеканалы "Ред Медиа" (дочерняя компания "Газпром-медиа"). Об этом сообщает ТАСС.
В "Газпром-медиа" причиной такого решения назвали разногласия с "Триколором" в части условий пакетирования и дистрибуции контента. В частности, как пишет агентство, "Триколор" требовал исключить из пакета телеканалы, не относящиеся к спорту.
Ни одна из предложенных альтернатив стороны не устроила. По данным ТАСС, "Триколор" намерен отстаивать свои интересы в регуляторных инстанциях.
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