30 молодых людей включат в кадровый резерв правительства Петербурга
Отличившихся финалистов конкурса «Мой город — мои возможности» включат в кадровый резерв петербургского правительства. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Всего для включения в кадровый резерв правительства было отобрано 30 лучших участников из 99 победителей конкурса. Как отмечается, в перспективе это предполагает назначения на руководящие должности в городских органах власти.
Все участники проходили несколько этапов отбора. Финальным испытанием стала работа участников в команде над конкретной и непростой проблемой, связанной с повышением уровня счастья горожан.
Награждение победителей с участием врио губернатора Александра Беглова состоялось 23 августа. По словам Беглова, традиция привлечения молодых кадров с помощью этого конкурса будет продолжена.
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