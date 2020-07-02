Более 3 тысяч наказов избирателей выполнено в Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области подвели итоги реализации наказов избирателей шестому созыву. ИО министра экономического развития региона Лев Решетников рассказал, что всего шестым созывом было выполнено 3182 наказа, это 42,2 млрд рублей и в два раза больше, чем пятым созывом. Только в 2019 году было исполнено 1163 поручения на сумму 11,6 млрд рублей.

«Перед нами стоит задача, наказы, которые по каким-то причинам, не были исполнены в шестом созыве, зафиксировать в новой программе реализации наказов и передать их депутатам седьмого созыва», - отметил Решетников.

Председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по наказам избирателей Дмитрий Козловский отметил, что депутатами следующего созыва и жителями региона будет проведена инвентаризация всех не реализованных наказов.

«Может быть, какой-то наказ уже не актуален. Например, нужно было поставить остановку, а маршрут изменили, он пошел по другой дороге», - пояснил он.

При выполнении наказов граждан, преимущество отдавалось таким темам как ЖКХ, образование и дорожная инфраструктура. Так в регионе в прошлом году был возведен 21 объект в сфере образования – детские сады и школы. В здравоохранении появилось 15 новых строений и была проведена реконструкция двух районных больниц, построено восемь фельдшерско-акушерских пунктов.

«От избирателей в последние месяцы часто звучат вопросы по строительству новых поликлиник. Насколько мне известно, проектно-сметная документация готова и сейчас находится на экспертизе. Но, к сожалению, многие жители Новосибирска не обладают такой информацией», - отметил депутат регионального парламента от 31 округа в Ленинском районе Новосибирска Роман Яковлев.

Также обратил внимание на сферу медицины депутат Игорь Умербаев.

«В условиях пандемии необходимо сосредоточиться на модернизации или строительстве новых районных больниц», - отметил депутат и предложил региональному Минздраву поставить этот вопрос на федеральном уровне.

Депутат Глеб Поповцев уточнил, что на его избирательном округе №18 население района выросло в среднем на 20-25%.

«Поэтому у меня большое пожелание к Минэкономразвития на следующий созыв: проанализировать ситуацию с динамичным развитием пригородных территорий и обратить внимание на такие программы, как «Комплексное развитие сельских территорий». Мы можем столкнуться с тем, что не будем успевать за ростом населения», - сказал парламентарий и отметил, что за пять лет на территории его избирательного участка построены 11 детских садов, одна школа и еще постройка одной школы запланирована на ближайшее время.

Депутат Александр Шпикельман призвал, несмотря на небольшое количество средств в бюджете Новосибирской области и в связи с пандемией коронавируса, все же сохранить финансирование ключевых направлений, важных для селян, например, по прокладке газопроводов.

