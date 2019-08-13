Более 3 млн поездок совершено в московском велопрокате с начала сезона
Московский велопрокат продолжает бить рекорды в 2019 году. Жители и гости столицы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона. В прошлом году за аналогичный период было совершено на 700 тысяч поездок меньше. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В этом году велосезон в Москве стартовал с открытием пунктов проката в конце апреля и продлится до начала ноября. Стоит отметить, что в этот раз в столице появилось еще 100 станций.
Таким образом, москвичам и туристам теперь доступно 530 станций и свыше 5000 велосипедов. Сеть станций за последние семь лет увеличилась в десять раз.
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