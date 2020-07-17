Более 25 тысяч человек трудоустроили в Москве за время пандемии

Центр занятости населения в Москве за время пандемии коронавируса трудоустроил 25 тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сам центр занятости все это время работал в дистанционном режиме.

«Количество вакансий сейчас снова увеличивается. На данный момент в банке центра «Моя работа» можно найти более 70 тысяч вакансий, и их число ежедневно растет», - рассказала вице-мэр.



Москвичи также могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР с 16 июля. Так, развернуто 162 взрослых и 45 детских пунктов забора анализов, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрены различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время – свободные слоты доступны на две недели вперед. Жителям столицы, прикреплённым к поликлиникам, можно записаться на портале Mos.ru и ЕМИАС.инфо, с помощью мобильных приложений и инфоматов в поликлинике. При наличии московского полиса ОМС, но отсутствии прикрепления к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу проживания – администратор запишет на процедуру. Полный список пунктов сдачи теста можно найти на сайте депздрава Москвы.



Как рассказала Ракова, на этой неделе в Москве еще 4 стационара возобновили плановый прием пациентов. Больницы уже начали прием – более 100 пациентов поступили на лечение. Всего в столице уже 20 городских клиник, ранее оказывавших медицинскую помощь заболевшим коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы, приняв на лечение почти 20 тысяч горожан.

Отмечается, что в ближайшее время к прежнему режиму работы вернутся еще несколько столичных клиник: больницы имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина, Центр патологии речи и нейрореабилитации, а также еще один корпус в больнице имени Спасокукоцкого.

