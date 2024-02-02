Более 200 тысяч дополнительных рабочих мест создадут в кварталах реновации

Развитие столичных кварталов реновации и строительство площадей для бизнеса позволит создать в кварталах реновации более 200 тысяч дополнительных рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже сейчас в новых домах запроектировано более тысячи помещений, где успешно открываются разные предприятия малого бизнеса, включая бытовые сервисы, магазины, аптеки и салоны красоты.