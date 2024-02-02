Более 200 тысяч дополнительных рабочих мест создадут в кварталах реновации

Развитие столичных кварталов реновации и строительство площадей для бизнеса позволит создать в кварталах реновации более 200 тысяч дополнительных рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже сейчас в новых домах запроектировано более тысячи помещений, где успешно открываются разные предприятия малого бизнеса, включая бытовые сервисы, магазины, аптеки и салоны красоты.

Реновация затронула 3 тысячи жителей Московской области

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что такое наполнение кварталов реновации отвечает принципам комплексного развития городских территорий, что очень важно в современных условиях.

Ранее Бочкарёв заявил, что с момента старта программы реновации было подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 млн квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, уже возведено 304 жилых дома площадью 4,3 млн квадратных метров, что позволило переселить в комфортное и качественное жилье более 150 тысяч горожан. В стадии проектирования и строительства находятся ещё 429 домов - 208 проектируются и 221 строится, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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