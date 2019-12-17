Более 200 школьников победили в первой Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

Подведены итоги первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior - одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями объявлена 61 команда – 221 участник. Лидерами стали Московская область (21), Санкт-Петербурге (19) и Удмуртия (16). В общей сложности заявки на участие в соревнованиях подали около 23 тысяч учеников из 84 регионов РФ.

В этом сезоне Олимпиада Кружкового движения впервые проведена в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией». В первом туре школьники выполняли задания онлайн. По итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры интеллектуальных состязаний прошли с 23 ноября по 15 декабря в 16 городах.

Финалисты выясняли кто лучший в пяти номинациях: Технологии для человека, виртуального мира, космоса, среды обитания, мира роботов. Победители-семиклассники смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для 8-11 классов, пройдя всего один отборочный этап – победа в ней дает 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов.

Все победители юниорского трека также получат приглашения на форум «Россия – страна возможностей», который пройдет в 2020 году, и образовательные мероприятия Кружкового движения.

