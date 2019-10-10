Более 200 млн рублей выплатит Тверская область ветеранам Великой Отечественной войны

Власти Тверской области приняли решение расширить перечень получателей единовременных денежных выплат в честь 75-летия Победы.

В 2020 году в список войдут 11 тысяч тружеников тыла, 2400 вдов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны , а также более 91 тысячи 600 человек «детей войны».

Решение о расширение списка было принято в рамках рабочего совещания у губернатора региона, посвящённого уточнению параметров бюджета Тверской области на 2020 год и плановый период до 2022 года.

Кроме новых получателей материальная поддержка будет традиционно направлена инвалидам и участникам войны, людям, имеющим знак «Житель блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и вдовам погибших участников войны

На выплаты из бюджета области направят более 200 миллионов рублей.

