Более 200 иностранных судов запросили укрытия в Приморье от тайфуна
Власти Приморья получили запросы от двух сотен иностранных судов с просьбой об укрытии из-за бушующего тайфуна «Кроса». Об этом сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что суда собрались на Ольгинском направлении.
Сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что пограничные служащие сопроводят суда за пределы территориальных вод России как только погодные условия улучшатся.
Напомним, тайфун «Кроса» обрушился на восточное побережье Евразии несколько дней назад. Накануне сообщалось, что в Японии при тайфуне число пострадавших составило 40 человек
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