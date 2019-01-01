Более 200 человек простились со спецназовцем Белянкиным

В четверг, 6 июня, в Подмосковье прошли похороны спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который был убит в драке при попытке заступиться за двух парней.

Проститься с Белянкиным пришли около 200 человек. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» в церемонии приняли участие родственники и друзья погибшего, а также сослуживцы и просто неравнодушные люди.

Похороны прошли на Митинском кладбище.

Напомним, Белянкин был убит после того как вступился за двоих молодых людей, которых избивали 10 человек. В этот момент он был со своей девушкой. Нападавшие набросились на Белянкина, в результате чего он получил смертельный удар ножом.

