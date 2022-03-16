Более 20 тыс. общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку денацификации Украины
Более 20 тысяч общественных советников Москвы поддержали меры России по денацификации Украины. Об этом сообщается в официальной группе общественных советников столицы в соцсети «Вконтакте».
Московские общественные советники опубликовали соответствующее обращение, в котором отмечается, что РФ начала специальную операцию, чтобы «остановить геноцид на территориях Донецкой и Луганской народных республик и избавить местных жителей от банд нацистов». В обращении подчеркивается, что РФ обязана защитить население Донбасса.
«Россия своих не бросает! Мы не имеем на это право ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Великой Отечественной войне и Афганистане», — говорится в тексте.
Общественные советники Москвы считают, что сегодня для страны особенно важно оставаться сплоченной, учитывая политику Запада, «цель которой дестабилизировать обстановку в стране».
Представители столичного Совета общественных советников 17 марта передадут подписанное обращение в приемную президента России.
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