Более 20 человек отравились суши в Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области у 25 человек после употребления суши зафиксирована острая кишечная инфекция. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, все пострадавшие приобрели продукцию в «Суши-Микс». По предварительным данным, инфекция развилась после попадания еды в организм.

Отмечается, что деятельность «Суши-Микс» временно приостановлена. СКР по региону проводит проверку.







