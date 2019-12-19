Более 20 человек отравились суши в Ростовской области
19 декабря 201921:22
В городе Шахты Ростовской области у 25 человек после употребления суши зафиксирована острая кишечная инфекция. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, все пострадавшие приобрели продукцию в «Суши-Микс». По предварительным данным, инфекция развилась после попадания еды в организм.
Отмечается, что деятельность «Суши-Микс» временно приостановлена. СКР по региону проводит проверку.
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