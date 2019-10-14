Более 2 тысяч социальных проектов получат президентские гранты
Подведены итоги конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, среди победителей оказались 2128 проектов. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет ФедералПресс.
По его словам, в этом году установлен рекорд по проектам, которым будет выделено финансирование. На эти цели из бюджета выделят 4 млрд 350 млн рублей. Кроме того, на проекты будет направлено еще 2,5 млрд внебюджетных средств.
Кириенко отметил, в частности, рост числа проектов, связанных с исторической памятью. В этом году на них финансирование будет направлено более 1 млрд рублей.
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