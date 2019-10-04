Более 150 «Лидеров России» получили назначения за два сезона конкурса

Свыше полутора сотен финалистов, полуфиналистов и победителей двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных органах власти, ведущих компаниях и государственных корпорациях. Такую статистику привёл генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», глава проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Он выступил на первом заседании Наблюдательного совета АНО, которое проводит в Сочи президент РФ Владимир Путин.

Участники совещания обсуждают промежуточные итоги работы организации, планы последующей деятельности платформы, новые инициативы и развитие уже действующих проектов. Заседанию Набсовета предшествовала двухдневная проектная сессия, которая собрала финалистов, победителей флагманских проектов и конкурсов президентской платформы – «Лидеры России», «Мой первый бизнес», студенческой олимпиады «Я – профессионал», фестиваля «Российская студенческая весна», всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», инженерного чемпионата «CASE-IN» и других.

Минувшим летом Наблюдательный совет АНО лично возглавил Владимир Путин. Организация была создана по инициативе президента в мае прошлого года для формирования возможностей социальных лифтов. Она уже воплощает в жизнь не менее 20 проектов, в которых приняли участие более полутора миллиона человек.

