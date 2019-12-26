Более 15 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров со дня их открытия уже успели воспользоваться пятнадцать с половиной миллионов человек. Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его оценке, этот показатель на 13% превышает пассажиропоток, который был на этих направлениях до ввода МЦД в строй.

Ликсутов подчеркнул, что все вопросы с графиком, числа вагонов в поездах на сегодня решены железнодорожниками - Центральной пригородной пассажирской компанией и РЖД. При этом, работа по улучшению качества перевозки пассажиров не прекращается, отмечает АГН «Москва».

Движение по МЦД-1«Белорусско-Савеловский» и МЦД -2 «Курско-Рижский» было открыто 21 ноября. С 19-и станций на них есть возможность пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления пригородных электричек.

