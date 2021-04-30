Более 1,5 млн человек приняли участие в «Диктанте Победы»
Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн рассказал, что окончательные итоги «Диктанта Победы» подведут в июне, тогда же назовут победителей акции, сообщает пресс-служба партии.
В сообщении говорится, что в на данный момент обработано почти 90% данных участников международной акции, в которой приняли участие более 1,5 миллиона человек, в том числе 800 тысяч - очно.
«Интерес участников не ослабевает. Мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность», - отметил Хинштейн.
Международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы» проводится уж в третий раз, сообщает RT. По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, участие в ней позволяет «осознать своё место в системе исторических координат».
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