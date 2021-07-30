Более 144 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Более 144 тыс. человек приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в Москве. Об этом сообщается на информационном табло в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами.

В ходе тестирования москвичи ответили на вопросы касательно обязательной вакцинации, развития транспортной системы. Таким способом была проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к посторонним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.

Тестирование системы началось в столице утром 29 июля. Система будет использоваться во время выборов, которые состоятся с 17 по 19 сентября текущего года.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Москва
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