Более 144 тысяч москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Более 144 тыс. человек приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в Москве. Об этом сообщается на информационном табло в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами.



В ходе тестирования москвичи ответили на вопросы касательно обязательной вакцинации, развития транспортной системы. Таким способом была проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к посторонним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.



Тестирование системы началось в столице утром 29 июля. Система будет использоваться во время выборов, которые состоятся с 17 по 19 сентября текущего года.

