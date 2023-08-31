Более 140 организаций приступили к занятиям в Школе развития НКО социальной сферы

Прием заявок от социально ориентированных НКО на конкурс «Москва – добрый город» начался в столице 24 августа, открыто уже около 100 личных кабинетов участников. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что конкурс грантов «Москва – добрый город» проводится для помощи в реализации проектов НКО с 2019 года.

«К участию приглашаются как опытные участники, так и молодые НКО с опытом работы от одного года, только начинающие свою деятельность. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 сентября, а победителей объявят 20 ноября», — указала Ракова.

Гранты будут поддерживать социальные инициативы по шести приоритетным направлениям: проекты для сохранения качества жизни семей с детьми и взрослыми с инвалидностью (тяжелобольными или нуждающимися в долговременном уходе), для помощи многодетным, семьям с детьми, будущим мамам и подросткам, помощь участникам СВО и их семьям. Также среди направлений — социальная адаптация, реабилитация исключенных из социума людей, развитие культуры взаимопомощи и социального волонтерства, профилактика социально опасных заболеваний, популяризация здорового образа жизни.

Для долгосрочной поддержки столичных организаций была открыта новая Школа развития НКО в социальной сфере, которая будет круглый год предлагать темы, актуальные для некоммерческого сектора. Более 140 организаций уже начали занятия по первым модулям, посвященным подготовке заявок на конкурс.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте «Москва – добрый город». Организационную поддержку конкурса обеспечивает специализированный центр занятости «Моя карьера», организатор конкурса грантов – столичный Департамент труда и социальной защиты населения.

