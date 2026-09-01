Более 1300 попыток страхового мошенничества предотвратили в 2026 году

Компания «Ингосстрах» пресекла 1 388 доказанных мошеннических действий, что позволило предотвратить неправомерные выплаты на общую сумму более 600 млн рублей. Такой результат был достигнут за восемь месяцев 2026 года.

За это время на основе данных, направленных в правоохранительные органы департаментом по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса компании, было возбуждено 201 уголовное дело по фактам страхового мошенничества. При этом по раннее возбуждённым уголовным делам вынесены 40 обвинительных приговоров.

Как отметил замгендиректора по работе с мошенническими рисками розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Александр Гуляев, сейчас внимание компании направлено в «красную зону», где концентрация мошенничества самая высокая. Так, была выстроена система оперативного взаимодействия с правоохранительными органами в формате межведомственных рабочих групп. Также он добавил, что сейчас внедряются меры по защите интересов добросовестных страхователей и снижению числа страховых мошенничеств. Особое внимание уделяется выявлению новых мошеннических схем и улучшению инструментов противодействия им.

Так, на территории Тверской, Ленинградской, Воронежской и Новосибирской областей, а также в Краснодарском крае пресечена деятельность 12 организованных преступных групп. В них числилось более 100 человек.

