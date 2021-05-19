Более 1300 человек прошли курс обучения для нянь «Бабушка и дедушка на час»
Депутат Мосгордумы Мария Киселева заявила, что в Москве пользуется популярностью курс для профессиональных нянь «Бабушка и дедушка на час», сообщает агентство городских новостей «Москва».
По её словам, с начала 2021 года в школе нянь прошли обучение более 1300 человек, большая часть из которых была трудоустроена уже в период стажировок, а центр «Моя карьера» не только консультирует «бабушек» и «дедушек», но и помогает им в регистрации статуса самозанятого.
Киселева отметила, что современные родители стремятся быть заботливыми, преуспевать на работе и иметь время для саморазвития, поэтому многим семьям требуется профессиональная помощь нянь.
«Няня для московской семьи - это не просто временный персонал. Это настоящий профессионал, человек, на которого родители опираются в сложных ситуациях», - сказала депутат.
Парламентарий уточнила, что на курсах слушатели изучают возрастную психологию, учатся распознавать детские кризисы и помогать ребенку справляться с ними, верно реагировать на детскую агрессию, осваивают методики раннего развития.
Кроме того, есть и практические занятия, а также специальный блок знаний по борьбе с выгоранием, особенно полезный для нянь, много работающих с маленькими детьми, добавила Киселева.
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