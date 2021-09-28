Более 13 млн россиян привились от гриппа
Более 13 миллионов россиян, или около 9% населения, сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 миллионов человек, что составляет 9,2 % от численности населения страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в стране зафиксирован умеренный уровень распространения ОРВИ. Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии, отмечает телеканал «360».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порогового уровня заболеваемости гриппом в 61 регионе России, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru