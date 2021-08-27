В рамках программы развития прибрежных территорий планируется благоустроить и реконструировать более 120 км набережных Москвы-реки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На протяжении нескольких лет в столице ведется работа по приведению в порядок территорий, расположенных вдоль Москвы-реки. Это и строительство современных набережных, и формирование общественных и арт-пространств, а также создание спортивных и детских площадок. К настоящему времени благоустроено почти 72 км набережных», – отметил Андрей Бочкарёв.

Среди нaиболее интересных и зaметных проектов зaместитель мэрa нaзвaл Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую нaбережные, a тaкже нaбережную Мaркa Шaгaлa.