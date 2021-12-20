Более 100 региональных сервисов станут доступны на «Госуслугах» с 2022 года

Дополнительно свыше 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса появятся на едином портале государственных услуг России с 2022 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что уже подписал соответствующее постановление кабинета министров.

Как пояснил премьер-министр, до этого такого рода сервисы были доступны только на электронных площадках самих субъектов федерации, а также на сайтах профильных ведомств, либо совсем не предоставлялись в онлайн-формате. Речь идет о некоторых пособиях на несовершеннолетних, о проведении технического осмотра автотранспортных средств, приеме налоговой декларации и ряде других услуг.

В качестве примера Мишустин привёл услугу по регистрации прав на недвижимость. По словам премьера, это удобно, поскольку, тем, кто приобрёл дачу или участок, будет избавлен от необходимости лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы отправиться на оформление документов. Регионы получат возможность размещать на едином портале и дополнительные услуги.

Как подчеркнул глава правительства, формирование простой и удобной цифровой среды - дна из задач, которые необходимо решить для достижения национальных целей развития, определённых президентом РФ Владимиром Путиным.

