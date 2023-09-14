«Боитесь — на Черное море!»: В туриндустрии отреагировали на новое нападение акулы в Египте

Опасных для человека акул нет только в Черном море, при этом случаи нападения морских хищниц на людей весьма редки — лишь несколько в год. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Ранее акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Один из отдыхающих смог дотащить пострадавшую до берега, а работники отеля забрали её в больницу. По словам очевидцев, девушка осталась без руки. Акулу пытались поймать с помощью гарпунов, но она ушла на глубину. Сейчас пляж временно закрыт. Мкртчян назвал преувеличенными разговоры о якобы участившемся нападении акул в Египте.

«Российские туристы отдыхают в Египте с 1995 года. За тридцать лет лишь трое из них пострадали от нападения акул, а всего акулы нападают на людей в среднем один раз в год. Конечно, ничего хорошего в этом нет, но и ничего слишком страшного тоже. Отмечу, что акулы водятся везде, опасных для людей хищниц нет только в Черном море. Если боитесь акул, поезжайте отдыхать туда. Во всем мире от нападения акул за год страдают лишь несколько человек из миллионов отдыхающих. Поэтому Египет ни в коем случае не считается опасным для купания. Тем более, Дахаб весьма далек от популярных у российских туристов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Если же боитесь отдыхать в Египте, есть множество рейсов на Кубу, в Венесуэлу, на Мальдивы, в Таиланд, в ОАЭ и даже в Мьянму», — сказал Мкртчян.

В заключение собеседник НСН отметил, что все нападения акул на людей случайны.

«Акулы не питаются людьми. Они могут перепутать человека с тюленем, с моржом, еще с кем-то. Сам по себе человек акуле неинтересен, поэтому нападений акул так мало. Это признано учеными всего мира, в том числе и российскими», — подытожил он.

Ранее пожилая украинка стала жертвой нападения акулы в Нью-Йорке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

