Бочкарёв: Завершается строительство ФОКа с бассейном в районе Перово

В Перово завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день рабочие проводят фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории.

На этом участке по адресу: Перовская улица, вл.66Г инвестор также планирует построить девятиэтажное административное здание, первые три этажа которого будут отведены под закрытый паркинг.

В ФОК кроме бассейнов будут тренажерный зал, залы групповых программ и прочие помещения, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

