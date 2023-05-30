Бочкарёв: Завершается строительство ФОКа с бассейном в районе Перово
В Перово завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На сегодняшний день рабочие проводят фасадные работы, внутреннюю отделку и благоустройство территории.
На этом участке по адресу: Перовская улица, вл.66Г инвестор также планирует построить девятиэтажное административное здание, первые три этажа которого будут отведены под закрытый паркинг.
В ФОК кроме бассейнов будут тренажерный зал, залы групповых программ и прочие помещения, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru