Бочкарёв: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса
Строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой завершается на территории ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» в центре Москвы, общая готовность объекта превысила 90%. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Строители завершают отделку фасада и ведут внутренние отделочные работы, а также приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем. Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово», — подчеркнул вице-мэр.
Как отметил Бочкарев, скоропомощный комплекс будет рассчитан на прием 200 пациентов в сутки, в смотровых фильтрах разместят всё необходимое диагностическое оборудование. Кроме того, здесь предусмотрены просторные зоны ожидания для родственников пациентов, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.
Заммэра указал, что уже на этапах проектирования и строительства здания было сделано всё для обеспечения эффективной работы учреждения и ускорения процессов благодаря высокотехнологичному оборудованию, разделению потоков пациентов, зонированию пространства.
В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что специалисты ведомства начали внеплановую проверку на объекте. Эксперты оценивают соответствие конструкций проектной документации, качество и монтаж всех коммуникаций и материалов внутренней отделки.
Войстратенко напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства объектов здравоохранения.
«В разных районах столицы продолжается строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками. В частности, они появятся при таких крупных медицинских центрах, как городская клиническая больница имени С.П. Боткина, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова и городская клиническая больница имени В.М. Буянова», — подчеркнул Войстратенко.
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