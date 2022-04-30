Бочкарёв: Строительство кластера «Ломоносов» научной долины МГУ завершено на 50%

Строительство кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета «Воробьевы горы» выполнено на 45%. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что сейчас завершаются обустройство перегородок подземного паркинга, кирпичной кладки первого этажа. Кроме того, более чем на 50% готов фасад здания.

«Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций: система электроснабжения готова на четверть, ведется устройство систем водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления», - добавил Бочкарёв.

В десятиэтажном корпусе площадью 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий. Там же будут находиться центры НИОКР для выполнения научно-технологической и внедренческой деятельности. Кроме того, там создадут выставочные пространства.

Научно-технологическая долина МГУ создается по поручению президента РФ. Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в общей сложности там будет около 450 тысяч квадратных метров первоклассных лабораторий и производственных помещений. Многофункциональный корпус «Ломоносов» должны ввести в строй в 2023 году.

