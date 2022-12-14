Более 20 заведений здравоохранения сдадут в Москве в 2023 году

Более 20 объектов здравоохранения планируется ввести в строй в российской столице в 2023 году. Такие планы озвучил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В частности, пациентов должны начать принимать три скоропомощных стационарных комплекса на базе городских больниц, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории Инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы, подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке Новомосковского административного округа.

Кроме того, по словам Загрутдинова, в 2023 году будут сданы для эксплуатации более 10 поликлиник в различных районах города, лучевой корпус больницы с родильным домом в Коммунарке.

Глава департамента также рассказал о начале строительства ещё четырёх медицинских объектов. Это детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Некрасовке, детская поликлиника в Зеленограде, стоматологическая - на Новогиреевской улице, также подстанция скорой помощи на Пролетарском проспекте.

Кроме того, на территории инновационного центра Сколково в будущем году основные строительно-монтажные работы будут вестись в рамках проекта центра хронических заболеваний, биотехнологической лаборатории, а также апарт-отеля.

