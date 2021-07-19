Бочкарёв: Более трехсот домов проектируется и строится по программе реновации в Москве

В Москве по программе реновации в данный момент проектируется и строится 305 домов общей площадью 5,3 миллиона квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он отметил, что по программе реновации уже было построено 128 новостроек общей площадью 1,7 миллионов квадратных метров.

«Сейчас в процессе оформления переселения по программе находятся более 43,5 тысяч жителей 290 домов, порядка 80% из которых уже получили ключи от новых квартир», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Только с начала 2021 года по программе реновации новое жилье получили почти 11 тысяч жителей столицы.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. По этой программе расселению подлежат более 350 тысяч квартир, где проживают порядка миллиона москвичей.