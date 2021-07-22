Бочкарев: Треть адресной инвестиционной программы в столице направляется на строительство социальной инфраструктуры

Около трети средств адресной инвестиционной программы Москвы направляется на развитие социальной инфраструктуры города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, столица реализует принцип комплексного развития всех округов и районов, активно развивает социальную инфраструктуру, строя объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.

При этом значительный вклад в создание городских пространств вносят инвесторы, так как около 40% объектов возводится за счет внебюджетных средств, отметил заместитель мэра.

«К 2023 году за счет внебюджетных средств в Москве построят семь медицинских объектов, около 60 школ и детских садов. Важная задача для города – создание современных районов. В первую очередь речь идет о территориях заброшенных бывших промзо», – отметил Андрей Бочкарев.

Так, на застройку бывшей промышленной территории «Октябрьское поле» инвестор планирует потратить более 2 миллиардов рублей.

