Бочкарев: Тоннелепроходческие работы ведутся на Рублево-Архангельской линии метро

На Рублёво-Архангельской линии столичного метрополитена ведется тоннелепроходка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На новой Рублёво-Архангельской линии метро ведется проходка тоннелей. Щит «Натали» ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Карамышевская» и «Звенигородская», соседний правый тоннель строит щит «Виктория». В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошёвской» до «Народного ополчения», под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на ул. Мнёвники, а также вблизи Храма Александра Невского», – рассказал он.

По его словам, общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 километра.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что работы ведутся под инфраструктурными объектами на глубине от 12 до 35 метров в водонасыщенных мелких и средней крупности песках, суглинках и глинах.

«Ранее щиты «Натали» и «Виктория» были задействованы на строительстве тоннелей первого пускового участка БКЛ между станциями «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр», – добавил он.

Ранее Бочкарев сообщил, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начались отделочные работы платформы гранитными плитами.

