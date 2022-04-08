Вице-мэр Бочкарев: На станции БКЛ «Марьина Роща» началась отделка платформы

На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начались отделочные работы платформы гранитными плитами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На станции "Марьина Роща" БКЛ приступили к отделочным работам в зоне платформенного участка. Полы в правом станционном тоннеле начали выкладывать гранитными плитами серого цвета», - сказал Бочкарёв.

Он также сообщил, что главной архитектурной особенностью станции «Марьина Роща» будет стилистика старинных усадеб.

«Акцент сделают на колонны – им придадут выпуклую форму и облицуют мраморными плитами с эффектом кракелюра. Это позволит создать ощущение старины и эстетики фарфора», – рассказал вице-мэр.

При этом Бочкарёв отметил, что «Марьина Роща» - одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков сообщил, что параллельно ведутся работы на пересадке с БКЛ на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

«Строители уже отделывают стены и полы в соединительных коридорах между одноименными станциями "Марьина Роща". В скором времени они приступят к монтажу эскалаторов», – сказал Жуков.

На станции «Марьина Роща» БКЛ будет пересадочный узел на одноименную станцию метро и будущую платформу Московского центрального диаметра (МЦД).

