Вице-мэр Бочкарев: На станции БКЛ «Марьина Роща» началась отделка платформы
На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начались отделочные работы платформы гранитными плитами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На станции "Марьина Роща" БКЛ приступили к отделочным работам в зоне платформенного участка. Полы в правом станционном тоннеле начали выкладывать гранитными плитами серого цвета», - сказал Бочкарёв.
Он также сообщил, что главной архитектурной особенностью станции «Марьина Роща» будет стилистика старинных усадеб.
«Акцент сделают на колонны – им придадут выпуклую форму и облицуют мраморными плитами с эффектом кракелюра. Это позволит создать ощущение старины и эстетики фарфора», – рассказал вице-мэр.
При этом Бочкарёв отметил, что «Марьина Роща» - одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков сообщил, что параллельно ведутся работы на пересадке с БКЛ на Люблинско-Дмитровскую линию метро.
«Строители уже отделывают стены и полы в соединительных коридорах между одноименными станциями "Марьина Роща". В скором времени они приступят к монтажу эскалаторов», – сказал Жуков.
На станции «Марьина Роща» БКЛ будет пересадочный узел на одноименную станцию метро и будущую платформу Московского центрального диаметра (МЦД).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Pink Floyd выпустили новую песню впервые за 28 лет
- Евро упал ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
- Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме
- «Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
- Япония введет санкции против российских депутатов и водки
- Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским
- Песков подтвердил намерение Путина и Лукашенко встретиться
- Арестованный бизнесмен, экс-тесть Баскова Шпигель госпитализирован с четвертым инфарктом
- В Болгарии допустили объявление посла РФ персоной нон грата
- В Минобороны опровергли заявления о якобы нанесении Россией удара по Краматорску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru