Бочкарев: Строительство станции БКЛ «Новаторская» близится к завершению

Московские власти рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии столичного метро.

«На станции «Новаторская» практически завершены монолитные работы – устройство основных конструкций выполнено уже на 99%. На сегодняшний день готовность станции оцениваем, как очень высокую», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он оценил общую строительную готовность станции «Новаторская» в 90%, отметив, что также будет благоустроена территория рядом с метро.

В частности, будет восстановлена проезжая часть улицы Новаторов и улицы Удальцова.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на «Новаторской» уже смонтированы эскалаторы и проведена их обкатка.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин побывал на «Новаторской» и отметил высокие темпы строительства БКЛ.

«Уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено», – отметил Собянин.

