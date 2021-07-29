Бочкарев: Строительство станции БКЛ «Новаторская» близится к завершению
Московские власти рассказали о ходе строительства станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии столичного метро.
«На станции «Новаторская» практически завершены монолитные работы – устройство основных конструкций выполнено уже на 99%. На сегодняшний день готовность станции оцениваем, как очень высокую», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он оценил общую строительную готовность станции «Новаторская» в 90%, отметив, что также будет благоустроена территория рядом с метро.
В частности, будет восстановлена проезжая часть улицы Новаторов и улицы Удальцова.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на «Новаторской» уже смонтированы эскалаторы и проведена их обкатка.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин побывал на «Новаторской» и отметил высокие темпы строительства БКЛ.
«Уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено», – отметил Собянин.
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