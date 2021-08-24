Бочкарев: Станция БКЛ «Текстильщики» готова на 50%
Общая готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро превышает 40%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, станция «Текстильщики готова на 50%. При этом работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса выполнены на 90%, параллельно ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Бочкарев также отметил, что другие станции восточного участка БКЛ - «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» - активно строятся.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на станции «Текстильщики» смонтированы 6 эскалаторов из 13, идет укладка гранита на платформе и другие работы.
Кравцов также рассказал, что на станции будет подсветка голубого цвета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с достройкой Большой кольцевой линии начнется «новая история московского транспорта».
«Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую», – пояснил Собянин.
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