Бочкарев: Станция БКЛ «Текстильщики» готова на 50%

Общая готовность восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро превышает 40%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станция «Текстильщики готова на 50%. При этом работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса выполнены на 90%, параллельно ведутся архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Бочкарев также отметил, что другие станции восточного участка БКЛ - «Печатники», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» - активно строятся.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на станции «Текстильщики» смонтированы 6 эскалаторов из 13, идет укладка гранита на платформе и другие работы.

Кравцов также рассказал, что на станции будет подсветка голубого цвета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с достройкой Большой кольцевой линии начнется «новая история московского транспорта».

«Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую», – пояснил Собянин.

