Бочкарев: Программа льготной ипотеки поддержит московскую строительную отрасль

Продолжение действия программы льготной ипотеки в Москве не только позволит жителям города улучшить жилищные условия, но и окажет поддержку строительной отрасли в нынешней экономической ситуации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях – очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное – даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках», – подчеркнул заместитель мэра.

Бочкарев напомнил, что программа расширяется, несмотря на повышение ставки Центрального банка и вызванное этим повышение ставки по ипотеке. Он добавил, что граждане, оформившие льготную ипотеку до повышения, будут платить по прежней ставке.

«Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь на 5% – до 12%», – рассказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев пояснил, что сумма кредита также выросла до 12 млн рублей, что значительно расширит рынок и увеличит возможности для покупки жилья в Москве, которое традиционно дороже, чем в других городах. Он также отметил, что льготная ипотека уже доказала свою эффективность в условиях пандемии.

