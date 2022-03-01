Бочкарев: Подготовительный этап строительства Многопрофильного комплекса детской больницы Святого Владимира завершен
Подготовительный этап строительства Многопрофильного комплекса детской больницы Святого Владимира в районе Сокольники завершен. Об этом рассказал заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на объекте ведутся проектно-изыскательские работы. Железобетонные конструкции уже выполнены ниже нулевой отметки.
«Комплекс площадью 55 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 477 коек и будет иметь многопрофильную направленность с возможностью проведения экстренной, доврачебной и специализированной помощи», - сообщил Бочкарев.
Он подчеркнул, что комплекс станет одной из ведущих детских больниц в России.
Отмечается, что на территории объекта будут созданы контрольно-пропускной пункт и ограждение, а также парковки. На озелененной территории комплекса благоустроят прогулочные зоны и удобные проезды.
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