Андрей Бочкарев: один из тоннелей Большой кольцевой линии метро пройдет под руслом Москвы-реки

Заключительный двухпутный тоннель на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции «Печатники» до станции «Нагатинский Затон» предстоит провести в том числе под руслом Москвы-реки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс «Виктория» построит тоннель длиной 1650 метров между строящимися станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон». Проходка будет вестись в условиях сложной гидрогеологии: по трассе тоннеля, проходящей под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки», - рассказал Бочкарёв.

Помимо «Виктории», на восточном участке БКЛ ведут проходку еще два десятиметровых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК): «ТПМК «Победа» работает на участке между «Кленовым бульваром» и «Каширской», а щит «Лилия» в марте начал проходку тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект», генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых станций и линий московского метрополитена Юрий Кравцов уточнил, что всего задействовано четыре ТПМК диаметром 10 метров.

