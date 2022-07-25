Бочкарев: Монтаж ледовой арены спорткомплекса в составе ТПУ «Некрасовка» начнется в ближайшее время

Работы по монтажу ледовой арены спорткомплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» планируется начать в августе текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, в универсальном зале комплекса уже выполнили акустическое напыление потолка, вскоре планируется начать установку специального спортивного покрытия. Параллельно ведутся гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны. В пространстве для занятий экстремальными видами спорта завершена художественная окраска стен и начато устройство финишного напольного покрытия.

«Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены», — приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Кроме того, на территории ТПУ «Некрасовка» активно ведутся фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

«Еще недавно жители района могли судить о будущем спорткомплексе только по предварительному проекту — рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах - становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам — стильным, современным и просторным», — добавил Бочкарев.

