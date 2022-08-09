Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро

В Москве до конца 2024 года завершится строительство 27 станций метро, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена.

Бочкарев: Новая дорога от ТТК до МСД будет иметь 15 съездов на улицы и проезды

Бочкарев напомнил об одном из важнейших проектов - Большая кольцевая линия (БКЛ) протяженностью 70 км.

«Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнётся», - сказал он.

Также сейчас идут работы на Троицкой, Рублёво-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Стройкомплекс
ТЕГИ:Московское МетроСтроительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры