Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро
В Москве до конца 2024 года завершится строительство 27 станций метро, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данный момент ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена.
Бочкарев напомнил об одном из важнейших проектов - Большая кольцевая линия (БКЛ) протяженностью 70 км.
«Общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнётся», - сказал он.
Также сейчас идут работы на Троицкой, Рублёво-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Кургане
- Пентагон подтвердил поставку Украине ракет HARM для уничтожения РЛС
- Депутат Кузнецов призвал запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию
- Песков заявил о «зашкаливающей иррациональности» в мышлении Зеленского
- Экономист посоветовал россиянам отложить покупку недвижимости и авто
- Хакеры из КНДР атаковали предприятия в РФ, США, Японии, Индии
- Подоляк заявил о намерении Киева деморализовать российские войска
- Собянин: К началу учебного года в Москве введут в эксплуатацию 20 школ и детсадов
- В Киеве заявили о сокращении потерь украинской армии
- Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru