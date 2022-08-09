Бочкарев: К 2025 году планируется построить 27 станций московского метро

В Москве до конца 2024 года завершится строительство 27 станций метро, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена.