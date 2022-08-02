Бочкарев: Новая дорога от ТТК до МСД будет иметь 15 съездов на улицы и проезды

Новая трасса, связывающая Третье транспортное кольцо (ТТК) и Московский скоростной диаметр (МСД), будет максимально интегрирована в общегородскую дорожную сеть: планируется, что здесь построят 15 съездов на районные улицы и проезды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проектом новой трассы предусмотрено строительство дополнительных съездов на МСД, ТТК, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также на ул. Валаамская, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевская, Водопроводный пер. и местные проезды», — цитирует Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Всего в рамках проекта построят и реконструируют около 15 км дорог, обустроят 2,4 км велодорожек.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, также запланировано строительство подъездной дороги с парковкой большегрузного транспорта для предприятий вблизи новой дороги. Для организации движения пассажирского транспорта создадут отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции.

«Также вблизи ТПУ "Рижская" появятся дополнительные светофоры, наземные пешеходные переходы и парковки такси», — добавила Княжевская.

Кроме того, на проспекте Мира будет возведен надземный пешеходный переход. Он свяжет реорганизуемую территорию Рижского грузового двора и ТПУ «Рижская».

