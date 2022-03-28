Бочкарев: Более 570 тыс кв м жилья построят по программе реновации на месте демонтированных домов

Новостройки общей площадью более 570 тысяч кв. м. появятся на месте демонтированных по программе реновации домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«С момента старта программы реновации на территории города демонтировано 85 старых зданий. Они располагались в 10 административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства. Так, на их месте запланировано строительство жилых корпусов площадью более 570 тысяч квадратных метров», - пояснил Бочкарёв.



Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в 2021 году было демонтировано пять зданий, еще 85 готовят к демонтажу.



Реновация жилья началась в столице с августа 2017 года указом мэра Москвы Сергея Собянина. Под действие программы попал 1 млн москвичей, всего планируется расселить 5175 домов. Больше всего домов уже было снесено в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.

