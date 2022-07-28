Бочкарев: 14 футбольных полей построены в Москве с 2011 года

С 2011 года в Москве построено 14 новых футбольных полей, до конца года будут завершены работы на еще двух таких объектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остается важным направлением градостроительной политики. Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию Большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР №94 «Рублёво», – отметил он.

Бочкарев также рассказал, что в этом году было завершено строительство профессионального поля с подогревом в Ясенево, до конца года будут готовы еще два поля с инфраструктурой в Зеленограде.

«Одно из них откроется в составе школы №112 «Спутник» Москомспорта. В трехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 9 тыс. кв. метров воспитанники смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в «Кускове» приступили к восстановлению стадиона «Фрезер». Работы проводят в рамках мероприятий по реабилитации парка. Современные спортивные объекты появятся на месте ранее существовавших площадок и пустых открытых пространств, все деревья сохранят.

