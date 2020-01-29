Bloomberg: Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру за $500

Александр Фридман, сын одного из богатейших людей России владельца «Альфа Групп» Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 тыс. рублей) в месяц и пользуется метро, ​​чтобы добраться до работы. Об этом Александр рассказал в интервью Bloomberg, передает Североамериканское бюро НСН.

«Я ем, живу, одеваюсь на деньги, которые заработал сам», - приводит агентство слова 19-летнего Фридмана. Как пишет агентство, Фридман-младший вернулся в Москву в прошлом году после окончания средней школы под Лондоном. Пять месяцев назад он основал дистрибьюторскую компанию, доход которой составляет $405 тысяч.

По словам Александра, отец всегда говорил ему, что он планирует передать свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», -цитирует его агентство.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Михаил Фридман, имеет состояние в $13,7 миллиарда.



