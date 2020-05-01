Bloomberg оценил потери богатейших бизнесменов России в этом году

С начала года состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось на 46 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Отмечается, что больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон - 7 млрд 660 млн долларов. Источник отмечает, что теперь его состояние оценивается в 16 млрд 900 млн долларов.

Второе место в списке занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: в период с января по апрель его состояние сократилось на 3,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда долларов. На третьей строчке – по итогам первых четырех месяцев года – находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал сократился на 7,66 миллиарда долларов - до 16,9 миллиарда.