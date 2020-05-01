Bloomberg оценил потери богатейших бизнесменов России в этом году
С начала года состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось на 46 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Отмечается, что больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон - 7 млрд 660 млн долларов. Источник отмечает, что теперь его состояние оценивается в 16 млрд 900 млн долларов.
Второе место в списке занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: в период с января по апрель его состояние сократилось на 3,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда долларов. На третьей строчке – по итогам первых четырех месяцев года – находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал сократился на 7,66 миллиарда долларов - до 16,9 миллиарда.
Между тем, в середине апреля НСН писала, что Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов РФ. Его возглавил основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин – его состояние оценивается в $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он располагался на шестой позиции.
Вторую строчку за собой сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд. Замыкает тройку лидеров основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в $17,1 млрд. В топ-5 также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, а также президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Forbes подчеркивает, что совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов за год сократилось на $40 млрд - до $456 млрд. "Входной билет" для появления в рейтинге также подешевел до $400 млн с прошлогодних $500 млн.
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