Bloomberg: Apple планирует представить 7 сентября новый iPhone 14
Apple планирует провести 7 сентября презентацию новых iPhone 14. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания намерена транслировать презентацию онлайн, продолжая подход, принятый в начале пандемии.
Отмечается, что стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, хотя компания устранит 5,4-дюймовую мини-версию и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это будет первый раз, когда Apple запустит iPhone, не являющийся Pro, с дисплеем такого размера.
Apple обновляет свой флагманский продукт в нестабильное для отрасли время, отмечает агентство. Продажи смартфонов начнутся в то время, когда потребители будут справляются с инфляцией и шаткой экономикой. Как ожидается, в магазинах новинка появится с 16 сентября.
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