Блогеров-миллионников пригласили на собрание в Госдуму

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 13 октября проведет первое собрание Всероссийского союза «Социальный блогер».

Проект призван объединить блогерское сообщество с представителями государства: депутатами и руководителями ведомственных структур. Планируется, что в рамках союза будут реализованы проекты, направленные на развитие взаимопонимания между властями и обществом.

На базе организации будет создано экспертное сообщество, в которое войдут наиболее активные представители блогосферы. Кластеры сообщества разделят по тематикам, и блогеры смогут участвовать в организуемых профильным комитетом Госдумы мероприятиям.

На собрании с приветственным словом выступит глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, в качестве спикеров заявлены блогеры-миллионники Катя Диденко, Мария Погребняк, Анна Кведар, Катя Город, Алла Лагутина и другие. Мероприятие посетят более ста топовых блогеров со всей России, которые расскажут о самых передовых направлениях и инициативах.

